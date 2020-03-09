Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 16:47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 8,37%, до 23588 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 6,86%, до 7987 пунктов.

Утром в понедельник индекс фондовой биржи Лондона упал на 9,5%, немецкий индекс DAX открыл торги падением на А 7,8%, до 10653,12-го пункта. Упал на 6,4% французский индекс CAC 40. По состоянию на 11:32 мск он составил 4809,68.

Серьезным снижением завершились торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня.

Снижению биржевой активности способствовало снижение цен на нефть. 6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал, курс доллара США составил 75 рублей, евро — 86 рублей.