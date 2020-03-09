Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть. Об этом сообщил осведомленный источник в отрасли.

По его словам, подобные сценарии рассматривались, это нормально. Нефтяники были готовы к падению котировок на нефть до $32, подчеркнул он. Компании могут начать прирост добычи нефти и раньше апреля. Для страны сложившаяся ситуация дала возможности, которые надо оценить правильно.

«Надо сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства», — цитирует его ТАСС. Другой источник из числа высокопоставленных чиновников добавил, что состоявшийся исход переговоров с ОПЕК просчитывался.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей.