Курс доллара и евро взлетели в начале торгов на Мосбирже

Курс доллара США на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 10 марта.

Ранее, во вторник, до начала торгов Московская биржа уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Для американской валюты она установлена в 75,2125 рубля, граница евро определена в 85,785 рубля.

По состоянию на 7 марта Мосбиржа определяла курс доллара США в 67,5175 рубля, а курс евро в 75,8424 рубля.

Также российский рынок акций на открытии торгов отреагировал снижением после обвала мировых цен на нефть, произошедшего в понедельник.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.