Нефть до дна: рынок ждет дополнительной поддержки от властей к 1 апреля

Принятых правительством мер хватит, чтобы российский рынок чувствовал себя относительно стабильно до конца марта, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Согласно их консенсус-прогнозу, в ближайшее время, когда нервозность спадет, нефть будет стоит примерно $40 за баррель, а за доллар будут давать 70 рублей. Но ближе к 1 апреля черное золото может начать дешеветь, поскольку в этот день истечет срок соглашений стран ОПЕК+ и бывшие участницы договора нарастят объемы добычи топлива. Если к этому времени стороны не договорятся, инвесторам стоит приготовиться к новым распродажам на российском рынке, а гражданам — к дальнейшему ослаблению рубля.

Словесные интервенции

Как и ожидалось, российский рынок 10 марта открылся падением. К 11 утра индекс Мосбиржи снижался на 9%, а РТС — на 14%. Нефть марки Brent, в понедельник подешевевшая на треть, до $31,3 за баррель, 10 марта стоила $37,16. Активность инвесторов в первые часы торгов была повышенной, рассказали «Известиям» в брокерских компаниях «БКС Премьер» и «Финам».

В ходе торгов и особенно после выступления Владимира Путина в Госдуме котировки российских акций несколько выросли, и значительная часть падения индексов была отыграна. Тем не менее рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи — на 8%, РТС — на 13%. Самые большие потери несли нефтяные компании. Акции «Лукойла», «Татнефти» и «Роснефти» подешевели примерно на 15%.

эко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Национальная валюта, курс которой в понедельник на международных рынках снизился до 73,7 руб./$ и 84,1 руб./€, во вторник укреплялась. По состоянию на 18.00 мск на Московской бирже инвесторы давали за доллар менее 72 рублей, а за евро — менее 82.

Во вторник утром Банк России выступил с заявлением, что российская финансовая система за последние годы стала гораздо устойчивее к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. Регулятор также пообещал при необходимости принять дополнительные меры, если высокие колебания валютного и фондового рынков будут угрожать финансовому положению российских институтов.

ЦБ до 30 сентября ввел льготы, позволяющие банкам не увеличивать резервы по кредитам, выданным туристическим и транспортным компаниям, если заемщики, оказавшиеся в трудном положении, были вынуждены их реструктуризировать. Банкам также разрешено ввести пониженный коэффициент риска по рублевым займам для производителей лекарств и медицинской техники.

Ранее, перед открытием торгов на Московской бирже, регулятор сообщил, что начинает упреждающую продажу валюты на рынке из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ также провел аукцион репо в объеме 500 млрд рублей. Минфин в свою очередь на неопределенное время приостановил проведение размещений облигаций федерального займа (ОФЗ). Это сделано для снижения давления на долговой рынок, говорится в сообщении министерства. При этом ранее в ведомстве заявили, что средств ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет.

эко Владимир Путин во время выступления в Государственной думе 10 марта 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прояснением ситуации, сложившейся на нефтяном рынке, занимался министр энергетики Александр Новак. По его словам, на восстановление котировок черного золота понадобится несколько месяцев. Происходящее на рынке нефти затронул и президент Владимир Путин.

— Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи, — заявил Владимир Путин в Госдуме. — Мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться.

У российского правительства было время смягчить угрозу, а меры ЦБ и Минфина несколько сдержали массовый обвал акций на российском рынке, прокомментировал ситуацию гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Эти меры помогут поддержать российскую экономику, уверен он, но сложнее будет после 1 апреля, когда истечет срок соглашений стран ОПЕК+.

В дальнейшем участники рынка ждут от ЦБ увеличения объемов продажи валюты на рынке и новых льгот финансовым организациям. Это поможет им продолжать кредитовать бизнес в условиях падения цен на нефть, если участники ОПЕК+ так и не договорятся об ограничениях.

Что дальше

Имея в запасе дополнительный день, 9 марта, когда торги в России не проводились, правительство успело подготовить экстренные меры, чтобы погасить панику. Но их хватит только до конца месяца, сходятся во мнении инвестиционные стратеги и аналитики . С 1 апреля, если страны не будут ограничены в объемах добычи, могут начаться распродажи активов по всему миру.

В худшем случае, если в мировой экономике начнется рецессия, то в ситуации резкого падения спроса нефть может достичь и $15 за баррель, отметили аналитики «Открытие Брокер», добавив всё же, что этот сценарий маловероятен. Его реализация подразумевает начало ценовых войн после завершения действия соглашения ОПЕК+, резкое увеличение добычи крупнейшими производителями и избыток нефти в размере до 3,5 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков Росбанка, российский рынок может ждать «идеальный шторм»: к сильно сниженной цене углеводородов добавятся и распродажи на биржах.

Скорее всего, курс американской валюты составит от 70 до 75 рублей, полагает гендиректор ИК Bengala Investment Алексей Буянов. По прогнозу экспертов консалтинговой компании KRK Group, на горизонте трех месяцев может быть протестирован уровень 80 руб./$.

эко Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE 9 марта 2020 года Фото: Global Look Press/Xinhua

Исключать просадки цены на нефть до $25 за баррель нельзя при реализации наиболее мрачных сценариев, но подобная конъюнктура рано или поздно заставит экспортеров вернуться к усиленной кооперации, — такой прогноз дал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, если во II квартале мировые нефтеэкспортеры вернутся к согласованным действиям и произойдет перелом в борьбе с коронавирусом, стоимость нефти может вернуться к уровню $50.

Наиболее вероятным по-прежнему представляется восстановление цен на сырье и российские акции начиная со II квартала , отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.