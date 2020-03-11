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Официальный курс евро на четверг снизился на 84 копейки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ на четверг, снизился на 84 копейки и составил 81,02 рубля. Курс доллара США снижен на 55 копеек— до 71,47 рубля. Это следует из данных Банка России, опубликованных 11 марта на его сайте.

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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 68 копеек. На четверг она составляет 75,76 рубля.

Официальный курс доллара на среду составлял 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля. Последний раз Банк России устанавливал курс доллара США выше 70 рублей 17 марта 2016 года.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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