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Официальный курс доллара на среду составил 72,02 рубля, евро — 81,86 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ЦБ России установил курсы валют расчетом на завтра на уровне 72,02 рубля за $1 и 81,86 за €1, сообщил 10 марта регулятор.

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Таким образом, курс доллара вырос по сравнению с установленным в пятницу на 4 рубля и 50 копеек, евро — на 6 рублей и 2 копейки.

Последний раз Банк России устанавливал курс доллара США выше 70 рублей 17 марта 2016 года. Тогда он составил 71,03 рубля. Курс евро регулятор поднимал выше 80 рублей 13 сентября 2019 года — до 80,65 рублей. Курс европейской валюты выше 81 рублей был последний раз 12 сентября 2018 года.

На торгах на Московской бирже 10 марта курс доллара ранее стабилизировался на уровне 72 рублей, евро — 82 рублей. По состоянию на 11:23 (мск) курс доллара составлял 71,93 рубля, курс евро — 81,93 рубля.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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