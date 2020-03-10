Прямой эфир
Сюжет:

Нефть начала дорожать после обвала

0
Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на нефть двух основных марок начали резко расти после обвала в конце прошлой недели. Цена апрельских контрактов на нефть WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку. Рост составил 9%. Об этом во вторник, 10 марта, свидетельствуют данные бирж.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

Утром мировые цены на нефть выросли на 7% после 30-процентного обвала накануне из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, пишет RT.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, цены на нефть могут восстановиться через несколько месяцев, пишет НСН.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан были согласны только на сокращение в рамках ранее достигнутых договоренностей, пишет «Москва 24». После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020