Нефть начала дорожать после обвала

Цены на нефть двух основных марок начали резко расти после обвала в конце прошлой недели. Цена апрельских контрактов на нефть WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку. Рост составил 9%. Об этом во вторник, 10 марта, свидетельствуют данные бирж.

Утром мировые цены на нефть выросли на 7% после 30-процентного обвала накануне из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, пишет RT.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, цены на нефть могут восстановиться через несколько месяцев, пишет НСН.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан были согласны только на сокращение в рамках ранее достигнутых договоренностей, пишет «Москва 24». После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.