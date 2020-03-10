Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс». На сегодняшний день паника нивелирована.

Он подчеркнул, что Россия готова продолжить сотрудничество как со странами ОПЕК, так и со странами, не входящими в ОПЕК. Несмотря на то что соглашение о сокращении добычи нефти не продлено, взаимодействие будет продолжаться в рамках подписанной в прошлом году хартии.

«При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи, и договоренности могут быть достигнуты новые», — добавил он.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.