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Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

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По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс». На сегодняшний день паника нивелирована.

Он подчеркнул, что Россия готова продолжить сотрудничество как со странами ОПЕК, так и со странами, не входящими в ОПЕК. Несмотря на то что соглашение о сокращении добычи нефти не продлено, взаимодействие будет продолжаться в рамках подписанной в прошлом году хартии.

«При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи, и договоренности могут быть достигнуты новые», — добавил он.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.

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