Новак назвал сроки очередной встречи ОПЕК+

Очередная встреча ОПЕК+ запланирована на май-июнь. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, российские нефтяные компании могут нарастить добычу углеводорода на 200–300 баррелей ежесуточно, сообщает во вторник, 10 марта, ТАСС. В целом рост добычи может вырасти до 500 тыс. баррелей в сутки, добавил министр.

Говоря о заседании стран-участниц ОПЕК+, Новак объяснил, что государства не рассматривали других вариантов, кроме дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ранее заключенной сделки.

Накануне глава Минэнерго заявил, что Россия предлагала сохранить сделку ОПЕК+ на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы лучше понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник цены на нефть упали, позднее котировки отыграли часть обвала.