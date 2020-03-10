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В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Макроэкономическая политика России способна противостоять внешним шокам. Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.

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«На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение — наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка — приобретают меры, направленные на поддержку спроса», — цитирует министра «РИА Новости».

Решетников указал на важность эффективного и ритмичного использования федерального бюджета, в особенности в вопросе инвестиций. По поручению премьер-министра ведомство готовит изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые повысят их эффективность на разных уровнях.

По словам Решетникова, колебание рынков, происходящие в настоящее время, масштабно, но подобное уже случалось. Российская макроэкономическая политика в последние годы строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Утром во вторник на Мосбирже курс доллара США подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля.

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