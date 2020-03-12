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Кудрин назвал несколько сценариев российской экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал базовым сценарий развития экономики с ценой нефти немного выше $40 за баррель. Рост экономики в 2020 году, по его словам, будет близким к нулю.

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При чуть менее оптимистичном сценарии — цене в 72 рубля за $1 и около $35 за баррель нефти — российская экономика недополучит коло 3 трлн рублей нефтегазовых доходов, передает «Интерфакс».

«Ближайшие два месяца покажут нам, по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок», — подчеркнул глава Счетной палаты.

9 марта глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США, в случае если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

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