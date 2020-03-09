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В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 9 марта.

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«Мы ждем, что цены на нефть в размере $25 могли бы остановить новое развитие в секторе сланцевой нефти, и в результате мы увидим снижение добычи», — цитирует его ТАСС.

В то же время, в Fitch спрогнозировали повторение ситуации 2015–2016 годов и усиление сланцевой отрасли. По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрия Маринченко, производители начнут снижать добычу только к концу года и полностью убить отрасль не получится даже при текущих низких ценах.

Ранее в этот день эксперты МЭА предрекли падение мирового спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки на фоне распространения вируса SARS-CoV-2. Среди причин — перебои в туристической сфере и торговле и сокращение потребления сырья в Китае, на который в 2019-м пришлось более 80% роста мирового спроса.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. Так, к 12:50 мск, Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

Российская валюта отреагировала резким падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. К 13:00 мск на рынке Forex рубль укрепился до 73,9 за 1$ и 84,16 за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран – участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

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