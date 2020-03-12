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СМИ рассказали о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, в то время как Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж. Об этом в среду, 12 марта, сообщает Bloomberg.

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По его данным, Ирак намерен снизить цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию в апреле. Саудовская компания Saudi Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. В свою очередь Кувейт сократил стоимость продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.

Как пишет агентство, это произошло на фоне «ценовой войны» между Саудовской Аравией и Россией.

Отмечается, что ОАЭ всё еще устанавливают цены задним числом. Производитель снизил стоимость своего сырья для февральских продаж на $1,63 за баррель с января.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

В свою очередь министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно считает необходимым создать новое соглашение.

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