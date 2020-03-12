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Глава ЕЦБ сообщила о сильном влиянии коронавируса на экономику

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Фото: REUTERS/Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta
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Распространение коронавируса сильно повлияет на экономику. Об этом в четверг, 12 марта, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По ее словам, поступающие данные говорят о существенном ухудшении экономического прогноза.

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Глава ЕЦБ отметила, что европейская экономика нуждается в мерах поддержки для смягчения экономических последствий коронавируса.

«Власти и все другие политические институты должны принимать своевременные и целенаправленные меры для решения проблемы общественного здравоохранения, связанной со сдерживанием распространения коронавируса, и для смягчения его последствий для экономики», — приводит ее слова Markets Insider.

Ранее в этот же день руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге кризиса.

Фондовый рынок 12 марта второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Это происходит после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Первый обвал цен на нефть произошел 9 марта, снижение цен удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

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