Прямой эфир
Сюжет:

МИД России принял решение о сокращении командировок дипломатов до минимума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России принял решение о сокращении до минимума краткосрочных командировок сотрудников внешнеполитического ведомства в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Как культура и спорт пострадали от коронавируса

«Принято решение сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума», — приводит ее слова «Интерфакс».

Захарова также заявила, что в среду российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы Генассамблеи с марта по апрель 2020 года.

«Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк», — сказала дипломат.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю, пишет «Газета.ру».

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СПЧ ООН приостановит сессию в Женеве из-за коронавируса
Главный эпидемиолог Китая назвал способ остановить COVID-19 к июню

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020