МИД России принял решение о сокращении командировок дипломатов до минимума

МИД России принял решение о сокращении до минимума краткосрочных командировок сотрудников внешнеполитического ведомства в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Принято решение сокращении краткосрочных командировок до необходимого минимума», — приводит ее слова «Интерфакс».

Захарова также заявила, что в среду российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы Генассамблеи с марта по апрель 2020 года.

«Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседаниях Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк», — сказала дипломат.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю, пишет «Газета.ру».

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.