Главный эпидемиолог Китая назвал способ остановить COVID-19 к июню

Если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, то пандемия закончится в июне, заявил в четверг, 12 марта, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

«Я очень рад видеть, что сейчас уже принимаются меры в Италии и в Южной Корее, там уже заметно снижается количество новых случаев. Если это будет так, то я ожидаю, что эпидемия закончится в июне», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Наньшаня, как правило, летом в условиях высокой температуры воздуха вирус не очень активен, поэтому эпидемия пойдет на спад.

Он также подчеркнул, что распространяется этот вирус очень быстро, поэтому требует вмешательства государства для контроля ситуации.

«В некоторых странах смертность от болезни очень высока — и в Италии, и в Испании, и в США, во Франции. Это означает, что нужно уделять эпидемии достаточное внимание. Потому что если смотреть по Китаю, то смертность по стране от этого вируса составляет около 3%, но самом деле разница колоссальная. В Ухане и в провинции Хубэй процент смертности достигает 4,9%, а за пределами провинции Хубэй очень низкая. Это означает, что там очень жесткие меры контроля», — уточнил эксперт.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Тогда же стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.