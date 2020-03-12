Мишустин заявил о минимальной угрозе распространения коронавируса в РФ

Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму. Об этом в четверг, 12 марта, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы», — сказал он. Как напомнил премьер-министр, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Мишустина, принимаемые властями РФ меры проводятся в целях упреждения инфекции. За пределами страны сложилась острая ситуация, отметил он.

Также глава кабмина попросил россиян с пониманием отнестись к превентивным мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, сообщает ТАСС. «Самое главное для нас — защитить наших людей», — сказал Мишустин.

Накануне ВОЗ заявила, что в ближайшие дни и недели ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19.