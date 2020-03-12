Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля. Курс евро подорожал на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля.

Фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Согласно данным на 10:12 мск индекс РТС снижается на 5,37 % — до 1027,83 пункта.

Это происходит после заявления главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Первый обвал цен на нефть произошел 9 марта, снижение цен удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.