Прямой эфир

Курс доллара на Мосбирже превысил 73 рубля впервые с марта 2016 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи в среду, 11 марта, вырос до отметки в 73,13 рублей, свидетельствуют данные торгов на 22:05 мск.

Стабилизационный фон: российская экономика готова к турбулентности
Владимир Путин заявил о наличии инструментов и ресурсов, которые позволят противостоять кризису

В последний раз американская валюта так дорожала по отношению к рублю в марте 2016 года, сообщает ТАСС.

Курс евро в среду поднимался до уровня 82,41 рубля.

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается до $35,78 за баррель, что на 3,87% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, Россия и Казахстан это предложение не поддержали. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней эти планы подтвердили в нефтяной компании Saudi Aramco.

Как следствие, после разрыва соглашения с 9 марта цены на нефть резко пошли вниз, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

Несмотря на текущие сложности в экономике, министр финансов России Антон Силуанов 11 марта заявил, что власти рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта в 2020 году в 1,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020