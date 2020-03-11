Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

Россия готова к обвалу мировых цен на нефть лучше, чем другие страны с большой долей доходов от добычи. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы подготовлены лучше, чем другие страны (к падению цен на нефть. — Ред.), которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — цитирует его «РИА Новости».

Также Силуанов добавил, что задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и майском указе, будут выполнены в полном объеме.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил министр энергетики России Александр Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.