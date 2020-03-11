В Минфине спрогнозировали стабильность цен на бензин

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне обвала нефтяных котировок. Об этом 11 марта заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — передает его слова ТАСС.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что стоимость нефти не отразится на розничных ценах на бензин. Он отметил, что цены на бензин в России стабильные, а их рост не превышает уровень инфляции.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.

По состоянию на 5:09 (мск) 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI — $35,41 за баррель.