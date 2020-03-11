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В Минфине спрогнозировали стабильность цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне обвала нефтяных котировок. Об этом 11 марта заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

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«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — передает его слова ТАСС.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что стоимость нефти не отразится на розничных ценах на бензин. Он отметил, что цены на бензин в России стабильные, а их рост не превышает уровень инфляции.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.

По состоянию на 5:09 (мск) 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI — $35,41 за баррель.

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