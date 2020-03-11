Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения в понедельник. По состоянию на 05:09 утра среды, 11 марта, рост уже превышает 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 3,06% до $35,41 за баррель, передает ТАСС.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.