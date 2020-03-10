Российские миллиардеры из-за падения цен на нефть потеряли $8,8 млрд

Из-за обвала нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ российские миллиардеры в общей сложности потеряли $8,81 млрд. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Forbes.

В издании отметили, что лидерами в денежных потерях стали совладельцы нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун (они потеряли $2,1 млрд и $904 млн соответственно). Кроме того, глава «Норникеля» Владимир Потанин понес убытки в виде $613 млн, а бенефициары НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — по $607 млн и $594 млн.

Совладелец UC Rusal Олег Дерипаска потерял $528 млн, в то время как главы «Альфа-групп» Михаил Фридман и Герман Хан лишились $472 млн и $302 млн соответственно.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.