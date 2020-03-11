Аналитики рассчитали риски для финансовой системы России

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) оценили близость России к состоянию кризиса. Рассчитываемый АКРА индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

Как пояснили в агентстве, это не означает переход системы в состояние кризиса, но указывает на повышенную вероятность такого сценария, передает «РИА Новости».

В агентстве напомнили, что в начале 2016 года этот индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода, но финансового кризиса за этим не последовало.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, называют вспышку коронавируса и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.