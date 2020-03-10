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Американский финансист предрек победу России в нефтяной войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия сможет не только одержать победу в негласной войне на нефтяном рынке, но и укрепить партнерство с Саудовской Аравией. Такого мнения придерживается профессор Военно-морского колледжа США и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев.

По его мнению, сделка ОПЕК+ перестала быть выгодной для российских нефтяных компаний, из-за чего Москва и вышла из соглашения. Политика Эр-Рияда в ответ повысить нефтедобычу не будет эффективной, уверен Гвоздев.

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«Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких ценах на нефть, чем саудовский; Россия может нарастить трубопроводный экспорт, в то время как саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя из-за транспортировки танкерами; и самое главное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, что вытеснит более дорогостоящий американский экспорт», — пишет он в The National Interest.

Эксперт полагает, что Москва рассчитывает «взять реванш над США» за антироссийские санкции и «готова идти на риск». Он уверен, что Россия способна «выдержать давление американского экспорта». При этом компаниям США «грозит существенное снижение доходов» из-за отказа американской администрации закупать нефть в больших объемах по высокой цене для создания стратегического резерва. В результате нефтедобыча перестанет быть экономически выгодной и будет сокращена. Кроме того, Гвоздев допускает ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

«Таким образом, Россия вступает в эту войну с двумя основными целями: выгнать из бизнеса американских производителей и показать Эр-Рияду пределы американской поддержки. Благодаря талантливой команде в российском Минфине у страны есть хороший денежный резерв на черный день, который поможет достигнуть этих целей», — подытожил специалист.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению и вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США. При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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