В Кремле оценили идею к возвращению плана по сокращению добычи нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Россия может вернуться к плану сокращения добычи нефти. Об этом он заявил журналистам во вторник, 10 марта.

Вместе с тем, представитель Кремля отметил, что предметно на вопрос о стратегии нефтяной промышленности РФ сможет ответить министр энергетики страны Александр Новак.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал и то, насколько критична сейчас ситуация на финансовых рынках из-за падения цен на нефть.

«Первое: сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше. <…> Второе: подобная динамика и подобная волатильность прогнозировалась. Третье: хочу напомнить неоднократные заявления президента, на фоне турбулентности мировых рынков российская экономика обладает запасом прочности», — сказал Песков.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Эксперты отрасли утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к переговорам. В то же время, Новак заявил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

На фоне распада сделки ОПЕК+ цены на углеводороды начали стремительное снижение. Однако министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность.