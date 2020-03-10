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Власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве появился оперативный штаб по экономическим вопросам из-за нестабильности на мировых рынках. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках», — сказал Собянин.

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Градоначальник отметил, что на текущий момент ситуация в экономике Москвы складывается благополучно. В 2019 году в столицу было инвестировано около 2,9 трлн рублей. Деловая активность сохраняется и на текущий момент.

Ближайшая задача штаба — организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города. При необходимости власти окажут им поддержку для сохранения финансовой стабильности.

Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, резко обвалились цены на нефть, снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, и упали индексы российских компаний. ЦБ России установил курсы валют расчетом на среду, 11 марта, на уровне 72,02 рубля за $1 и 81,86 за €1.

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