Новак рассказал о ценах на бензин

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что стоимость нефти не отразится на розничных ценах на бензин.

Он подчеркнул, что принятые российскими властями в 2018 году регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка эффективно работают до сих пор.

«Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения», — цитирует его ТАСС во вторник, 10 марта.

По словам министра, цены на бензин в России стабильные, а их рост не превышает уровень инфляции.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.