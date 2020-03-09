Новак рассказал о предложении России сохранить условия ОПЕК+

Россия предлагала сохранить сделку ОПЕК+ на прежних условиях как минимум до конца следующего квартала, чтобы лучше понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», — цитирует министра «РИА Новости».

Ранее 9 марта Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. По его словам, запаса прочности российских компаний хватит, чтобы сохранять конкурентоспособность при любом уровне цен, а кабинет министров, в свою очередь, будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. С 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В такой ситуации цены на сырье могут упасть до $20 за баррель. Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению. Допускается, что такой политикой Эр-Рияд может вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США.

Новак отмечал, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. К 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. Чуть позже на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за один доллар и 84,16 рубля за один евро.