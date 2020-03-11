Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь с 11 на 12 марта. Причиной послужило ослабление рубля к евро и доллару после падения цен на нефть.

Обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходной день. Поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта, сообщил «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«C 12 марта по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро — 82 руб., 1 доллар — 72.50 руб. На 11 марта продлен старый курс, поэтому пассажир, который планирует приобретение авиабилетов сегодня-завтра, может это сделать по старому курсу, который был установлен еще 4 марта – 1 евро 73,5 рубля, 1 доллар – 66,5 рублей», — рассказал эксперт.

Однако из-за распространения коронавируса цены на некоторые направления могут остаться прежними и даже понизиться, отмечают эксперты.

Так, эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что для авиакомпаний решающим в вопросе ценообразования будет фактор закрытия авиасообщения с несколькими странами. Следовательно, конкуренция среди российских авиакомпаний за внутренний рынок обострится.

«Сейчас на перевозчиков давит в том числе и обстановка с коронавирусом. Российские авиакомпании уже потеряли около 20% международных маршрутов. Если продолжится сокращение провозных емкостей на европейских маршрутах, перевозчики рискуют потерять до 40% международного рынка. Логично предположить, что в ситуации с резким снижением объема рынка международных перевозок, авиакомпании переориентируются на внутренние перевозки, чтобы в такой ситуации хотя бы сократить убытки от простоя самолетов. Соответственно, на внутреннем рынке появится больше предложения, что приведет к обострению конкуренции и снижению стоимости авиабилетов», — приводит его слова ТАСС.

Внутренний курс IATA, который определяет стоимость авиабилетов за рубеж, привязан к курсу рубля к евро и доллару с 2006 года.

27 января Росавиация сообщила, что в 2019 году российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с 2018 годом. За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, что на 12,6% больше, чем в 2018 году.