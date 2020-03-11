Прямой эфир

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь с 11 на 12 марта. Причиной послужило ослабление рубля к евро и доллару после падения цен на нефть.

Возвращать — неплохая примета: от авиакомпаний требуют 1,4 млрд за отмененные туры
Ростуризм пригрозил банкротством туроператоров

Обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходной день. Поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта, сообщил «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«C 12 марта по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро — 82 руб., 1 доллар — 72.50 руб. На 11 марта продлен старый курс, поэтому пассажир, который планирует приобретение авиабилетов сегодня-завтра, может это сделать по старому курсу, который был установлен еще 4 марта – 1 евро 73,5 рубля, 1 доллар – 66,5 рублей», — рассказал эксперт.

Однако из-за распространения коронавируса цены на некоторые направления могут остаться прежними и даже понизиться, отмечают эксперты.

Так, эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что для авиакомпаний решающим в вопросе ценообразования будет фактор закрытия авиасообщения с несколькими странами. Следовательно, конкуренция среди российских авиакомпаний за внутренний рынок обострится.

«Сейчас на перевозчиков давит в том числе и обстановка с коронавирусом. Российские авиакомпании уже потеряли около 20% международных маршрутов. Если продолжится сокращение провозных емкостей на европейских маршрутах, перевозчики рискуют потерять до 40% международного рынка. Логично предположить, что в ситуации с резким снижением объема рынка международных перевозок, авиакомпании переориентируются на внутренние перевозки, чтобы в такой ситуации хотя бы сократить убытки от простоя самолетов. Соответственно, на внутреннем рынке появится больше предложения, что приведет к обострению конкуренции и снижению стоимости авиабилетов», — приводит его слова ТАСС.

Внутренний курс IATA, который определяет стоимость авиабилетов за рубеж, привязан к курсу рубля к евро и доллару с 2006 года.

27 января Росавиация сообщила, что в 2019 году российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с 2018 годом. За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд пассажиро-километров, что на 12,6% больше, чем в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэрофлот» предложил вернуть или поменять билеты в Европу из-за коронавируса
Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020