Предсказавший кризис 2008 года аналитик сделал «плохой прогноз»

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.

Коломбо известен тем, что в 2008 году — в возрасте 22 лет — предупредил о надвигающемся финансовом кризисе из-за так называемого «пузыря» на рынке недвижимости США.

Сейчас аналитик указывает на существование «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. По его мнению, они могут лопнуть в любой момент, пишет в среду, 11 марта, британское издание Independent.

Спусковым механизмом кризиса, по мнению Коломбо, может стать распространение коронавируса. При этом он уточнил, что мировая экономика вступала в рецессию еще до появления COVID-19.

Экономист считает, что будущий кризис может оказаться хуже, чем случившийся 12 лет назад, поскольку, по его данным, общий объем долга в разных сегментах вырос почти на $100 трлн.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил в беседе с «Известиями», что фондовым рынкам 12 марта предстоит пережить «черный четверг» из-за объявленной накануне Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19.