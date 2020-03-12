Прямой эфир

Предсказавший кризис 2008 года аналитик сделал «плохой прогноз»

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.

Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Как культура и спорт пострадали от коронавируса

Коломбо известен тем, что в 2008 году — в возрасте 22 лет — предупредил о надвигающемся финансовом кризисе из-за так называемого «пузыря» на рынке недвижимости США.

Сейчас аналитик указывает на существование «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. По его мнению, они могут лопнуть в любой момент, пишет в среду, 11 марта, британское издание Independent.

Спусковым механизмом кризиса, по мнению Коломбо, может стать распространение коронавируса. При этом он уточнил, что мировая экономика вступала в рецессию еще до появления COVID-19.

Экономист считает, что будущий кризис может оказаться хуже, чем случившийся 12 лет назад, поскольку, по его данным, общий объем долга в разных сегментах вырос почти на $100 трлн.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил в беседе с «Известиями», что фондовым рынкам 12 марта предстоит пережить «черный четверг» из-за объявленной накануне Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал преждевременными выводы АКРА о близости РФ к кризису
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020