Эксперт назвал преждевременными выводы АКРА о близости РФ к кризису

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов назвал преждевременными выводы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о близости России к финансовому кризису.

«Можно разделить позицию экспертов АКРА о том, что финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, что подтверждает ситуация 2016 года», — сказал он «РИА Новости» 11 марта.

Соколов полагает, что «рано или поздно» сложившаяся из-за распада сделки ОПЕК+ ситуация разрешится посредством компромисса. Кроме того, ослабление рубля может «выгодно использоваться», заверил он. Например, «в рамках сделки по покупке государством доли Сбербанка».

Также эксперт предположил, что политика Банка России, Минфина и российского правительства «будет демонстрировать результативность на фоне текущего уровня ключевой ставки и реализации мер по ограничению распространения коронавируса».

В выводах АКРА усомнился и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он порекомендовал к подобным прогнозам относиться «с большой осторожностью», поставив под сомнение методы оценки агентства. Также специалист подчеркнул, что финансовая система России стабильна и качественно выше экономик других стран.

Согласно расчетам АКРА, индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта и достиг уровня 3,12 пункта. Это говорит о том, что вероятность перехода в состояние кризиса высока. При этом в 2016 году индекс превысил критическую отметку в 2,5 пункта, но финансового кризиса за этим не последовало.

После распада сделки ОПЕК+ произошел обвал нефтяного рынка 9 марта, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния». В Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

11 марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил об отсутствии признаков спада экономики страны и сильного оттока капитала. В то же время он призвал обеспечить дополнительный контроль сегментам рынка, которые зависят от курсов валют. Речь идет, в частности, о бытовой технике и некоторых видах лекарств.

Президент России Владимир Путин отметил, что у ЦБ и правительства есть все инструменты для сохранения стабильности и страна сможет успешно преодолеть «турбулентный период».