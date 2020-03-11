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Силуанов заявил о планах выполнить прогноз по росту ВВП в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Власти России рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году в 1,9% за счет стимулирования внутренней экономики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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По его словам, для Российской Федерации нет оснований впадать в пессимизм. Так министр прокомментировал журналистам исследование аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА. Оно объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки 3,1 пункта.

«Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики», — приводит слова Силуанова в среду, 11 марта, «РИА Новости».

9 марта Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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