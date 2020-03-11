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Белоусов заявил о необходимости контроля цен на бытовую технику и лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Инфляция в России в 2020 году вряд ли превысит цель, установленную Центробанком в 4%, но сегменты рынка, зависящие от курсов валют, нуждаются в дополнительном контроле. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов 11 марта. По его словам, это касается, например, бытовой техники и некоторых видов лекарств.

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«У нас сейчас в «зоне риска» находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. Тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Ред.) не должны дорожать ни при каких обстоятельствах», — цитирует его ТАСС.

При этом Белоусов отметил, что «фатальных угроз нет», а признаков спада экономики страны, как и сильного оттока капитала, не наблюдается.

«То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем. Пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — добавил он.

После распада сделки ОПЕК+ 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий в Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

Из-за нестабильности на мировых рынках власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния».

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и вовсе заявили о близости России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта и достиг уровня 3,12 пункта. Однако в Центре политических технологий к такому прогнозу отнеслись с «большой осторожностью».

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