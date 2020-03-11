Эксперт отнесся с осторожностью к заявлению АКРА о близости РФ к кризису

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отнесся с «большой осторожностью» к заявлениям Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о близости России к финансовому кризису. Об этом в среду, 11 марта, он заявил в интервью RT.

«Я бы отнесся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок <…> У нас и другие аналитические центры, например Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, делали подобные исследования. Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления», — рассказал он телеканалу.

Также Масленников подчеркнул, что устойчивость финансовой системы России стабильна, высока и качественно выше экономик других стран.

Накануне сообщалось, что эксперты АКРА оценили близость России к состоянию кризиса. Рассчитываемый агентством индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил министр энергетики России Александр Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.