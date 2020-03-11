Путин заявил о шансах достойно преодолеть кризис

Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть все шансы на то, что ключевые отрасли страны успешно преодолеют кризисные явления. Об этом глава государства заявил на встрече с инвесторами в среду, 11 марта.

«Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Кроме того, по словам президента, у правительства и Центробанка есть все возможности для работы, несмотря на проблемы на финансовых рынках.

«Все наверняка видите, как реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что процессы, происходящие сейчас на глобальных рынках, в чем-то создают проблемы, а в чем-то — дополнительные возможности.

Вместе с тем российский лидер пообещал и дальше создавать условия для инвесторов и их капиталовложений, минимизировать риски и увеличивать активность деловой среды в стране. Особое внимание, по его мнению, сейчас стоит уделить сфере высоких технологий.

«Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, это то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. Это чрезвычайно важно. Я имею в виду те стратегические цели, которые мы перед собой ставим с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики», — добавил Путин.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Спустя несколько дней эти планы подтвердили в нефтяной компании Saudi Aramco.

Вместе с тем, после разрыва соглашения, с 9 марта цены на нефть резко пошли вниз, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, и серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

В Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам. Там отметили, что сейчас происходит масштабное колебание финансовых рынков, однако такое уже случалось, и негативные последствия можно будет спрогнозировать и минимизировать.