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Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Падение курса рубля, а также влияние коронавируса на экономику могу повысить стоимость ввозимых в Россию зарубежных товаров.

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По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», импортная продукция может подорожать в диапазоне от 10% до 35%. Вместе с тем, товары, которые выпускаются внутри страны международными компаниями, прибавят в цене не более 10%.

Согласно прогнозам специалистов, больше всего вырастет стоимость детских товаров, одежды и обувь, а также потребительской электроники, бытовой техники и фармацевтики.

Прогнозируется, что при сохранении текущего курса рубля на 10–15% могут подняться цены на жилье.

Эксперты отмечают, что импортозамещение в России в целом дало результаты — особенно в сельхозпродукции, и благодаря этому инфляция не превысит целевого значения в 4%.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6–10%, рассказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Коренев. По его слдовам, повышение будет касаться всех автомобилей, включая отечественную марку Lada. Ведь помимо использования импортных комплектующих российские автопроизводители используют зарубежное оборудование. Его нужно обслуживать, ремонтировать и заменять детали и компоненты, также приобретаемые за валюту.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

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