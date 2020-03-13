Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ, Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России в 2020 году может увеличиться. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Совете Федерации в четверг, 12 марта.

По словам Кудрина, в связи со складывающейся экономической ситуацией «скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет».

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — цитирует Кудрина ТАСС.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидался более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности.

Кудрин добавил, что в настоящее время недостаточно структурных изменений государственных расходов. Необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.

Ранее 12 марта глава Счетной палаты назвал базовым сценарий развития экономики с ценой нефти немного выше $40 за баррель. Рост экономики в 2020 году, по его словам, будет близким к нулю.

12 марта курс доллара США впервые с 2016 года поднялся выше 74 рублей. Курс евро подорожал на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля.

Фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Это происходит после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.