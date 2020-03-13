Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рублей до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.

По состоянию на 10:15 (мск), курс евро опустился на 1,26 рублей до отметки 82,23 рубля.

Индекс Мосбиржи, по состоянию на 10:31 (мск) поднялся на 3,01% до отметки 2354,77 пунктов. Индекс РТС прибавил 4,88% и составляет 1013,54 пункта.

6 марта стало известно, о провале переговоров стран — участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.