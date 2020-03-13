Прямой эфир
Сюжет:

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля. Курс американского доллара снижен на 83,92 копейки — до 73,1882 рубля. Это следует из данных Банка России.

Стабилизационный фон: российская экономика готова к турбулентности
Владимир Путин заявил о наличии инструментов и ресурсов, которые позволят противостоять кризису

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,2704 рубля, составив 77,091 рубля.

На фоне ситуации с коронавирусом страны – участницы ОПЕК+ попытались согласовать сделку по сокращению добычи нефти, однако 6 марта стало известно о провале переговоров. На распад соглашения нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ заявили о готовности российской финансовой системы к внешним шокам
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020