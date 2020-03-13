Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля. Курс американского доллара снижен на 83,92 копейки — до 73,1882 рубля. Это следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,2704 рубля, составив 77,091 рубля.

На фоне ситуации с коронавирусом страны – участницы ОПЕК+ попытались согласовать сделку по сокращению добычи нефти, однако 6 марта стало известно о провале переговоров. На распад соглашения нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.