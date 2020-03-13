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Эксперты предсказали ужесточение монетарной политики ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 0,25–0,5 п.п, такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями. Однако регулятор может рассматривать и совсем радикальные меры — увеличение показателя на целый процентный пункт и даже более.

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По мнению аналитиков, решение ЦБ будет зависеть от курса рубля. Если он опустится ниже 75 руб./$, регулятор, скорее всего, перейдет к более действенным шагам.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, мер, принятых Банком России 10 марта (предоставление ликвидности и послаблений банкам), может оказаться недостаточно уже сейчас

При ухудшении ситуации Банк России может увеличить объемы продаж валюты на открытом рынке, а также предоставить кредитным организациям еще больше ликвидности, пояснил Сергей Дроздов из «Финама».

В свою очередь руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов считает, что для стабилизации ситуации в экономике нужны не только монетарные меры, но и создание у населения уверенности в непрерывности поставок продовольствия, лекарств и медикаментов.

Стабилизацию можно ожидать уже в апреле, сказал главный аналитик ПСБ Денис Попов, а вот негативное влияние нынешнего стресса на реальную экономику будет наблюдаться до середины года.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Как ставка ляжет: ужесточит ли Банк России монетарную политику

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