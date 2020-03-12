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Эксперт сравнил стратегии нефтяных войн России против США и Саудовской Аравии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия ведет одновременно две нефтяные войны, одну против США, а вторую с Саудовской Аравией, рассказал на пресс-конференции в «Известиях» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в четверг, 12 марта.

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Он отметил, что себестоимость производства нефти на основных сланцевых формациях в среднем составляет $40–45 за баррель.

«В случае с США мы рассчитываем на то, что себестоимость наших основных западносибирских месторождений ниже, чем у американских сланцев примерно на $20–25. Мы рассчитываем, что теперь, когда цена на нефть ушла за $40 за баррель и может находиться в районе $30, у производителей сланцевой нефти начнутся проблемы», — пояснил Симонов.

Что касается Саудовской Аравии, Россия пытается сыграть на том, что бюджет у этой ближневосточной страны верстается при цене 80$ за баррель. При этом гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что реальный бюджет саудитов закрыт и расчеты России берутся из оценок Всемирного банка и международных организаций.

«Наш расчет, что цена отсечения у нас $42,4 за баррель по бюджетному правилу. При этой цене бюджет в России балансируется», — заключил эксперт.

Ранее 12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны ОПЕК+ находятся «в одной лодке» в ситуации с ценами на нефть. При этом они по-разному были готовы, прокомментировал Песков сообщения о якобы ведущейся против РФ ценовой войне на этом рынке.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Трамп обвинил в произошедшем Москву и Эр-Рияд.

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