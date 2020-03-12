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Экс-министр спрогнозировал закат добычи сланцевой нефти в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Технология добычи сланцевой нефти умрет, заявил на пресс-конференции в «Известиях» экс-министр топлива и энергетики России Виктор Калюжный в четверг, 12 марта.

«Для добычи сланцевой нефти необходимо закачивать в пласты огромное количество соляной кислоты. Также для получения сланцевой нефти нужно использовать много пресной воды, которой нет в Мировом океане», — сказал Виктор Калюжный.

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По его словам, в России есть крупные запасы сланцевой нефти, чьи основные источники находятся в Западной Сибири. Например, Баженовский горизонт имеет несколько миллиардов запасов сланцевой нефти, отметил эксперт.

Однако из-за неэкологичной технологии добычи российским компаниям не стоит заниматься сланцевой нефтью, считает бывший министр. По словам Калюжного, американцы также в ближайшее время откажутся от сланцевой нефти.

Ранее, 9 марта, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США, в случае если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Эр-Рияд.

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