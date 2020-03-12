ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Банк России в рамках «упреждающих мер» продал валюту с расчетом 11 марта на 3,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Банк России с 10 марта реализует комплекс «упреждающих мер», в том числе продажу валюты, принимая во внимание повышенную волатильность обменных курсов и цен финансовых активов.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей. Курс евро подорожал на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля.