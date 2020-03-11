Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ

Саудовская Аравия и США намеренно спровоцировали обрушение нефтяного и мировых финансовых рынков, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России и вытеснить ее с энергетического рынка. Об этом заявили эксперты, опрошенные ТАСС 11 марта.

Академик РАН, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин отметил, что Саудовская Аравия проявила жесткость позиций именно накануне голосования в Госдуме по поправкам в Конституцию России. Таким образом Эр-Рияд рассчитывал «испугать» Москву возможной дестабилизацией на фоне обрушения нефтяного рынка и ослабления рубля.

«Расчет был на то, что российские власти не решаться на разрыв соглашения и неизбежный обвал рынка, чтобы не провоцировать социальную напряженность в стране, и, согласившись на кабальные условия, предложенные саудитами, смиряться с дальнейшим сокращением доли российской нефти на мировом рынке», — считает он.

В дальнейшем, уверен Дынкин, Эр-Рияд при поддержке Вашингтона будет «пытаться выдавливать Россию с мировых рынков». Саму ситуацию эксперт назвал прямым давлением и вмешательством в российскую политику.

Аналогичного мнения придерживается председатель Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Он назвал решение Эр-Рияда понизить цены на нефть «тактической уловкой», имеющей «несомненный геополитический аспект» — оспорить попытки России «укрепить свои усилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

О внутриполитических и геополитических причинах в основе действий Саудовской Аравии заявил и программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

«Король Саудовской Аравии болен, стране предстоит смена первого лица государства, а популярность наследного принца падает. Социальная напряженность в стране растет и властям важно любой ценой избежать волнений. В этой ситуации спровоцированный кризис на нефтяном рынке и последовавшая за этим паника позволили Мухаммеду (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду — Ред.) провести ряд жестких политических решений, таких как арест нескольких членов королевской семьи, находящихся в оппозиции и укрепить, таким образом, собственные политические позиции», — объяснил эксперт.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что сделка ОПЕК+ из способа стабилизации цен «превратилась в инструмент экспансии» сланцевых компаний США. По его словам, ведущие американские нефтяные компании, например ExxonMobil и Chevron, с 2016 года получили от соглашения свыше $50 млрд. США нарастили экспорт нефти в пять раз, добыча выросла с 8,9 млн баррелей в сутки до 13,1 млн баррелей в сутки. Выиграли от сделки и саудовские власти, публично разместив акций Saudi Aramco и обеспечив реализацию программы социальных и экономических реформ в стране. Но для России документ стал, «по сути, добровольным уходом с рынка, что повлекло за собой и потерю потенциальных доходов», полагает Фролов.

Однако Москва готова «готова к игре ва-банк», уверен экономист Михаил Делягин. Произошедшее на финансовых рынках он назвал спланированной акцией, в которой Россия повела себя непредсказуемо для других игроков рынка, отвергнув сделку и показав, что с ней «нельзя разговаривать языком ультиматумов».

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

11 марта компания Saudi Aramco сообщила о намерении повысить предельные производственные мощности до 13 млн баррелей нефти в сутки. Такие планы Новак назвал не самыми удачными в сложившейся ситуации.

При этом источники СМИ в ОПЕК утверждают, что Эр-Рияд не планирует вести ценовую войну с Россией, по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, а механизм ОПЕК+ — функционирующим. Новак также заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

На обвал нефтяного рынка рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам. В Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им. В Минфине также заявили, что Россия готова к обвалу мировых цен на нефть лучше, чем другие страны с большой долей доходов от добычи.

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, признаки спада экономики страны и сильного оттока капитала отсутствуют. В то же время он призвал обеспечить дополнительный контроль сегментам рынка, которые зависят от курсов валют. Речь идет, в частности, о бытовой технике и некоторых видах лекарств.

Президент России Владимир Путин отметил, что у ЦБ и правительства есть все инструменты для сохранения стабильности и страна сможет успешно преодолеть «турбулентный период».

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.