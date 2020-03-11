Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия собирается повысить предельные производственные мощности до 13 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает компания Saudi Aramco в среду, 11 марта.

«Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с», — цитирует ТАСС данное заявление.

Срок выполнения этой задачи не указывается.

Однако накануне Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу нефти с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки (на 26%).

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, соглашение распалось. После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

После этого, 9 марта, цена акций компании Saudi Aramco упала на максимально допустимые 10%. Обвал стоимости ценных бумаг произошел на фоне падения мировых цен на нефть, цена которой снизилась более чем на 30%.

В свою очередь 10 марта потери в стоимости нефти частично удалось отыграть. В частности, цена апрельских контрактов на нефть WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Нефть Brent торговалась на уровне $37,44 за бочку. Несмотря на это, российские миллиардеры за несколько суток нестабильности на финансовых рынках потеряли $8,81 млрд.