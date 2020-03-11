Новак назвал «не лучшим вариантом» планы Саудовской Аравии по добыче нефти

Объявленное Саудовской Аравией увеличение добычи нефти — не лучший вариант в текущих рыночных условиях. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Саудовская Аравия объявила, что снизила цены <…> объявила о наращивании добычи. Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова к обвалу мировых цен на нефть лучше, чем другие страны с большой долей доходов от добычи.

11 марта компания Saudi Aramco сообщила, что Саудовская Аравия собирается повысить предельные производственные мощности до 13 млн баррелей нефти в сутки.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил Новак, на переговорах российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Он заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.