Финансы на грамотность: ЦБ дадут право тратить средства на просвещение

Банк России получит мандат на развитие финансовой грамотности — то есть, сможет расходовать средства на развитие этого направления. Проект таких поправок в закон о Центральном банке был одобрен правительством (заключение есть в распоряжении «Известий»), профильным комитетом Госдумы и поставлен в повестку нижней палаты парламента. После принятия документа на поле финграмотности появится второй крупный игрок. Первым это направление развивал Минфин с бюджетом более $100 млн. Пресс-служба ЦБ не стала раскрывать объём предполагаемых расходов, но, по данным источников «Известий», уже сейчас под эгидой регулятора на это направление расходуется 40-50 млн рублей в год с учетом взносов участников рынка. Одним из направлений продвижения финграмотности станет геймификация, рассказал «Известиям» руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Первое чтение законопроекта о наделении ЦБ мандатом на финансовую грамотность было включено в повестку заседания Госдумы, прошедшего 12 марта. Однако 22-е место в программе пленарки не оставило ему шансов на рассмотрение именно в этот день. Тем не менее проект, внесенный рядом депутатов и представителей Совета Федерации, был одобрен Минфином, правительством и рекомендован профильным комитетом к принятию. Все говорит о том, что это может произойти уже в текущую сессию.

Один в поле не воин

Первым поляну финансовой грамотности в России начал осваивать Минфин. В 2011 году стартовал совместный проект министерства с Всемирным банком, который был продлен уже дважды. На старте он оценивался в $100 млн. Как напомнили «Известиям» в пресс-службе финансового ведомства, работа в этом направлении ведется в соответствии со стратегией, утвержденной правительством в сентябре 2017-го и рассчитанной до конца 2023 года. Однако к 2021 году проект с ВБ закончится.

- По завершении программы со Всемирным банком предполагается переход к финансированию целого ряда направлений деятельности в этой области за счет средств федерального и региональных бюджетов, - уточнила пресс-служба Минфина.

Центробанк подключился к финансовому просвещению россиян в 2014 году, уточнили в пресс-службе регулятора. Но финансирование всегда было проблемой для ЦБ. Последним инструментом, который использовал Банк России, стала Ассоциация развития финансовой грамотности, которая была учреждена регулятором, СРО, профобъединениями и крупнейшими финструктурами. По информации «Известий», общий объем взносов составлял порядка 45-50 млн рублей в год. В Центробанке объем текущих и предстоящих расходов на это направление не уточнили.

Зачем мандат?

- Наделение Центробанка полномочиями по повышению финансовой грамотности законодательно усилит нашу работу в этой сфере, направленную, в том числе, на снижение количества нарушений прав потребителей, — рассказал «Известиям» Михаил Мамута. — Потому что нарушения зачастую возникают из-за незнания населением элементарных понятий и норм, и неумения защитить свои права.

По его словам, мандат даст Банку России возможность вести эту деятельность на системной основе именно как повышение финграмотности.

- Сейчас пока — это меры, направленные на повышение защиты прав потребителей. В законопроекте, который мы поддерживаем, написано, что Центробанк выполняет данную работу совместно с правительством. И поскольку это наша общая задача, мы разработали единую семилетнюю стратегию повышения финансовой грамотности в стране. Стратегия координируется Минфином и нами. Потому что часть вопросов — это фундаментальные, долгосрочные меры, которыми занимается правительство. Мы же, в свою очередь, каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда финансовое невежество граждан приводит к нарушению их прав, и, в первую очередь, мы хотели бы решить эту задачу, - сообщил представитель Центробанка.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата ГД Дмитрия Скриванова, ошибки в кредитовании и инвестировании, пользовании услугами микрофинансовых организаций или подаче отчетности не только оборачиваются серьёзными проблемами для граждан и организаций, но и оказывают отрицательное влияние на экономику страны в целом.

- Вместе с тем, Центробанк, который владеет наиболее полной информацией о тенденциях финансовых рынков и всей совокупности финуслуг в стране, не имеет формального права заниматься ликбезом и тратить на это государственные средства. Законопроект наделяет ЦБ таким правом, и мы рассчитываем, что он будет им активно и результативно пользоваться после его вступления в силу, - прокомментировал парламентарий.

Финансовые геймеры

Как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, регулятор будет продолжать работу с Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы интегрировать финансовое просвещение в образовательные программы.

- Хочу отметить важность знаний, полученных в школе, - пояснил он. - Конечно, человек с базовыми знаниями не будет застрахован от всех ошибок, и чему бы тебя ни учили в школе, в жизни всё равно будешь сталкиваться с чем-то новым. Но если заложен хороший фундамент, человек сможет адекватно оценить это новое, сможет задать правильный вопрос, проконсультироваться с профессиональным консультантом либо с нами как с регулятором, либо куда-то ещё обратиться, но в любом случае его риски снизятся.

Кроме того, напомнил представитель Банка России, у ЦБ есть совместные проекты с использованием наружной рекламы с компаниями, которые обслуживают большой поток граждан. А также отдельное направление - геймификация.

- Люди сейчас очень любят играть: и маленькие, и взрослые, и даже бабушки с дедушками. Поэтому мы интегрируем финграмотность в приложения игрового типа. Например, работали с Castle Quiz — это викторина, где ты соревнуешься либо с другим человеком, либо с машиной, - рассказал представитель ЦБ.

Он уточнил, что такой подход уже вызвал довольно большой интерес, и сейчас регулятор анализирует еще ряд проектов, которые также могут дать эффект.