Петербург и Ленобласть запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, говорится в сообщении на сайте правительства города.

Запрет вводится с 16 марта до 30 апреля, сказано в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым. Гостям и жителям Петербурга рекомендовано отказаться от поездок за границу и посещения массовых мероприятиях.

Лицам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Испании и Германии, рекомендовано побыть на карантине дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию.

«При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, вызвав медицинского работника», — отмечается на сайте правительства Петербурга.

Режим повышенной готовности ввела и Ленинградская область. Решение принято в ходе встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении на сайте региона.

Дрозденко поручил включить в текст соответствующего постановления, в частности, введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

Ранее в пятницу в Ленинградской области был подтвержден первый случая заболевания коронавирусом. Жительница региона вернулась домой из поездки в Италию.

7 марта власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии вернувшейся из Италии жительницы города. Она находится в Боткинской больнице. Болезнь женщины протекает в легкой форме.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.