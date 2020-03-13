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Названо число заразившихся коронавирусом в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Москве возросло до 24 человек. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказали «Интерфаксу» в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В Москве подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Два — в инфекционной больнице № 1. Один пациент получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что среди заболевших есть девочка-подросток, которая 2 и 3 марта посещала школу, а со следующего дня находилась дома. Сейчас она находится в инфекционной больнице, где постоянно получает необходимое лечение.

Ранее в этот день сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45. Отмечается, что инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние две недели (Италия, Франция, Австрия). При этом один случай выявлен после контактов с ранее заболевшими. Проводятся лабораторные обследования.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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